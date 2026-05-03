カブスは2日（日本時間3日）、本拠でダイヤモンドバックスと対戦し、2−0で勝利して4連勝を飾った。先発した今永昇太投手（32）は7回無失点の三塁を踏ませない快投で今季3勝目（2敗）を挙げた。鈴木誠也外野手（31）は3打数無安打だったが、8回に貴重な追加点となる犠飛を放って勝利に貢献した。前回登板でドジャース相手に5回1/3を投げて今季自己ワースト5失点で2敗目を喫した今永だが、きっちりと修正した。初回、2死から安