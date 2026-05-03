タレントの安田美沙子が、近影を公開した。４月２１日に４４歳の誕生日を迎えた安田。３日までに自身のインスタグラムを更新し「大好きな仲間がお祝いしてくれました幾つになっても、側にみんながいたらそれだけで幸せ」などとつづり、誕生日のスイーツプレートを持って笑顔を見せた。「感謝の気持ちしかない幸せな夜。みんな最高なんです」と、うれしさのあまり涙をぬぐう姿も。フォロワーからは「若々しい」「最後の涙