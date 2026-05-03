「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が2日、自身のインスタグラムやXを更新。「【Mizuno×Ameri】展示会にお邪魔しました」と報告した。「『美しく、冷たく、軽やかに』ameriVINTAGEとのコラボレーションインナー夏専用の着心地サラッと、吸汗速乾も叶えてくれる『アイスタッチ』を取り入れたインナー実際にAmeriさんのお洋服のインナーとして着用させていただきましたサラッとした肌触りで、脱ぎ着し