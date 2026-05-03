◆ファーム・リーグ巨人５―１広島（２日・ジャイアンツタウン）左第５中手骨骨折でリハビリに取り組んでいた巨人・リチャード内野手（２６）が２日、ファーム・リーグの広島戦（Ｇタウン）に「４番・一塁」で実戦復帰を果たした。３回に自らを祝う特大弾を放った。１点リードの３回１死、カウント１―１から左腕・佐藤柳の投じた変化球を捉えた。打球は大きな放物線を描いてバックスクリーン右へ着弾した。「（打った瞬間）