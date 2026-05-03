憲法記念日のきょう3日（日・祝）は、西日本を中心に警報級の大雨となるおそれがあります。あす、みどりの日の4日（月・祝）は、関東でも雨や風が強まるでしょう。車の運転や、交通機関の乱れなどにお気をつけください。■西日本は滝のような非常に激しい雷雨にきょう3日（日・祝）は西から低気圧や前線が発達しながら近づきます。昼前ごろから西日本で雨のエリアが広がり、午後は雷を伴って非常に激しく降るおそれがあります。沿