【北京共同】自民党の西村康稔選対委員長は2日、中国・北京を訪問した。3日まで滞在し、自動運転などに関する企業の視察や経済界との意見交換を行う。中国の要人との面会は予定していない。自民党四役の訪中は高市早苗政権の発足後初めてで、カザフスタン訪問の帰路に立ち寄った。関係者が明らかにした。高市首相は昨年11月、台湾有事は存立危機事態になり得ると国会で答弁。発言に反発した中国と日本の関係は急速に冷え込み、