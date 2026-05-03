◇プロ野球セ・リーグ 中日4-0広島(2日、マツダスタジアム)中日の大野雄大投手が6回無失点の好投でプロ通算100勝を達成。試合後、井上一樹監督が勝利をたたえました。今季プロ16年目、37歳の大野投手はここまで5試合の登板で3勝1敗、防御率1.69とチームに貢献。大野投手の存在について井上監督は「昨年からですけど、すごく連敗ストッパーといいますか、そういったところで年長者ではありながらも頼もしい存在です」とベテランをた