今年3月に10年間の“女子大生グラビアアイドル”を卒業した女優の石橋てるみ（28）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿したスポーティーな白のランジェリーショットを公開し、曲線美を披露。「5月もみなさんよろしくね新生活が始まり、4月は怒涛でした」とつづった。ファンやフォロワーからも「めっちゃ可愛い」「スタイル抜群」「Sexy」「身体のライン美しい」などのコメントが寄せられている。石橋