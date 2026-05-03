グラビアアイドルちとせよしの（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。栃木・那須旅行で那須どうぶつ王国を訪れた様子を投稿した。「那須旅行2日目の思い出」と題し、「可愛い動物たちに和みました癒しショットをおすそわけ」とつづった。淡いピンクの短い丈のシャツに、デニムをコーディネートしたファッションで、シャツのすそからは、おへそもチラリ。馬にエサをあげたり、トラを背にタイガーポーズをとったり、アルパカを