それぞれの想いを抱えて、ヒロインの一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）は梅岡女学校付属看護婦養成所へ──朝ドラ『風、薫る』（NHK総合）では「看護婦養成所編」がスタート。新章のはじまりに期待するのは、やはり新たなキャラクターたちの存在だ。養成所に集まった個性的な面々の中で、さっそく目立っている人物がいる。そう、玉田多江だ。演じているのは生田絵梨花である。 参考：生田絵梨花、『風、