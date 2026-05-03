[5.2 オランダ・エールディビジ第32節 アヤックス 2-2 PSV]オランダ・エールディビジは2日に第32節を行った。DF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスは、すでに優勝を決めている首位PSVと対戦し、2-2のドロー。先発出場の板倉は後半37分までプレーし、冨安はベンチ入りも出場はなかった。すでにPSVが優勝を決めたエールディビジ。アヤックスは残り3試合で欧州カップ戦の出場権を争う。UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)スト