エールディヴィジ 25/26の第32節 アヤックスとPSVの試合が、5月3日03:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。 アヤックスは板倉 滉（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはクハイブ・ドリウエック（FW）、リカード・ペピ（FW）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤック