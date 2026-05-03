◇パ・リーグ西武5−4ロッテ（2026年5月2日ZOZOマリン）不振にあえいでいた新加入2人が1号を競演。西武が3月31日以来、32日ぶりの勝率5割に復帰した。2―1の4回2死一塁で田中の高めの直球をカナリオが見逃さなかった。来日1号が132メートルの右中間2ランとなり「みんなを待たせてしまったけど、1号が打ててうれしい」と仲間と喜びを分かち合った。打率1割台まで落ちた時期もあったが、立花打撃コーチや西口監督の助言