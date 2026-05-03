◇セ・リーグDeNA5−6ヤクルト（2026年5月2日神宮）DeNAは、競り合いの末に最後はサヨナラ負けに沈んだ。先発・入江が5回にプロ初安打初打点を記録して先制。逆転された直後の6回にはヒュンメルの3号3ランで再逆転も、救援陣が1点を守り切れなかった。ヤクルト戦は開幕から7戦全敗。2連敗で借金2に後退した相川監督は「1点勝負の戦いで、守備から防いでいかないと苦しい。この球場の特性を考えると、守備も含め1点を上