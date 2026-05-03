【過去と未来の交差点】「コヒさん」の愛称で親しまれ、コミカルからシリアスまでどんな役も自由自在に演じ分ける俳優の小日向文世（72）。芝居の原点は小学校の学芸会で覚えた快感にあった。そして、礎となっている舞台活動を支えているのは、23歳から19年間所属した劇団の座長からの果物を比喩に用いた言葉だった。（山内健司）「僕の転機？いっぱいあるよ。話すと止まらなくなっちゃうよ」。ほほ笑みながら次々と語る姿は