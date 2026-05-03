◇セ・リーグヤクルト6−5DeNA（2026年5月2日神宮）「ブンブン丸」野球の本領発揮だった。逆転されても沈まない。足を使った攻撃で今季10度目の逆転勝利、3度目のサヨナラ勝ち。ヤクルト・池山監督は「うまく取り返したと思います。ちょっと興奮気味で、すいません」と笑顔がはじけた。ピンチをチャンスに変えたのは並木だった。前日のサイクル安打に続き、2安打していた丸山和が足をつって途中交代。6回の守備から出番