◇パ・リーグロッテ4−5西武（2026年5月2日ZOZOマリン）ロッテ先発の田中が2被弾など7安打を浴びて6回5失点（自責点3）で3敗目。打線は小川が3安打2打点と気を吐くも一歩及ばず、2連敗で最下位脱出はならなかった。2回無死一塁から遊撃手の友杉の失策でピンチが広がり、2点を先制される展開。サブロー監督は「ミスをしたらやっぱり勝てない。全員でカバーしてくれたらいいんですけど、今日はそれができなかった」と振り