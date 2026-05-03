クロワデュノールの前走は過去最高馬体重の522キロ。直前の坂路調整の成果で太め感は全くなく、落ち着いて周回を重ねて、精神面の強さを見せた。アドマイヤテラはスラッとしたステイヤー体形。休み明けの前走後はさらに芯が入った印象だ。平常心を保って、周回できていればOK。ヘデントールは優勝した昨年も前走・京都記念も2人引き。適度に気合を乗せ、活気がある。前走でひと息だった体の張りがアップしてくれば理想的だ。ア