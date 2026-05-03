今年の天皇賞・春は「3強」にAIも異論なし。要はどう序列をつけるか。AIは指数93でクロワデュノールを◎とした。大敗は昨秋の凱旋門賞14着のみ。国内ではダービーVを含み【5・1・0・1】。唯一の着外もジャパンC4着。上位3頭は世界最強クラスだ。今年初戦の大阪杯も危なげなく完勝。初距離だけが課題だが、父は16、17年に春盾連覇のキタサンブラック。不安より期待が上回る。前哨戦の阪神大賞典をレコード勝ちしたアドマイヤテ