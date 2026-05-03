◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）巨人は１番・キャベッジ、２番・平山がともに４打数無安打、３番・中山が３打数無安打と１〜３番がすべて無安打。４番の新外国人・ダルベックが３打数３安打の猛打賞で、２回の四球も含めると４打席すべてで出塁したが、勝利につながらなかった。試合前まで今季の阪神戦６戦で４本塁打１１打点の“虎キラー”ことダルベックの前に走者を出したのが９回の中山（四球）だけ