◆米大リーグカブス―ダイヤモンドバックス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が２日（日本時間３日）、鈴木誠也外野手（３１）も「５番・右翼」でスタメン出場した本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回で８７球を投げ、三塁すら踏ませぬ４安打無失点、５奪三振の快投を見せ、３勝目の権利を持って降板した。初回は２死からキャロルに右前安打を浴び、暴投で２死二塁の