牝馬のヴェルミセルは坂路で最終調整。江藤助手は「馬は落ち着いていて、いい雰囲気。状態もいいですし、欲しい枠も当たった」と満足げ。前走はサウジアラビアで初の海外遠征も経験。「海外に行ってさらに馬は良くなっていますし、牧場でしっかり仕上げてくれました。休み明けの方が調子がいいので」と不安なく送り出す。