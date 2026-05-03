2頭出し矢作厩舎のサンライズソレイユは土曜、ポリトラックを駆け抜けた。吉田一助手は「舞台適性はありそうですよ。距離が延びる分は問題ないです。（2走前6着の）阪神大賞典も逃げた割に頑張っていたんで」と評価。内の2番枠についても「ロスなく回れますし、ジョッキー（池添）とも合いそうですよね」と歓迎の口ぶりだった。