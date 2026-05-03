アドマイヤテラは土曜朝、CWコースを半周した。大江助手は「疲労感もなく、いい状態。1年前と比べて、明らかに一歩一歩の力強さが増した。もっと良くなる雰囲気はあるけど、完成されつつある」と成長を伝える。前哨戦の阪神大賞典をレコードで制した。「ペースが流れて、長距離適性が問われる展開が理想」と地力比べを願った。