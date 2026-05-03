アクアヴァーナルは坂路を軽く駆け上がった。四位師は「やっぱりいいよね。気合も乗って元気がいい。前走は体に余裕があったから馬体減はマイナス要素にならない。大一番なので抜かりない仕上げ」とトーンが高かった。牝馬ながら豊富なスタミナが光る。「折り合いがついて道中のロスがない。体力を温存して走れる」と強みを語った。