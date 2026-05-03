「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）歴史的な一日をつくりだした大橋ジムの大橋秀行会長（６１）がデイリースポーツの取材に応じた。１９８８、９０年はマイク・タイソン（米国）という世界的ビッグスターによって熱狂を生んだ東京ドームを、今回は日本人同士の頂上決戦で超満員にした。「ほぼ日本選手だけで約５万５０００人を超満員にできたっていうのは大きい」。プロモー