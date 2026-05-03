2頭出し小林厩舎のケイアイサンデラは坂路を軽快に駆け上がり、上昇ムードが漂う。指揮官は「状態はとてもいいです。京都の外回り、距離などこの馬に条件は合っている」と充実の口ぶり。前走の障害戦から再び芝へ。「障害練習の効果はあります。難波くんが凄くいい調教をしてくれました。去勢効果もありますよ」とうなずいた。