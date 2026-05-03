「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）阪神・中野拓夢内野手が七回、１点を追加しなおも１死満塁の場面で代打出場し、左前２点打を放った。４月３０日・ヤクルト戦（神宮）以来の適時打で「高寺が打ってくれて楽な気持ちで打席に入れた。１打席の難しさを感じる部分もあったが、何とか事を起こすことを考えて、追い込まれても食らいついた結果」と振り返った。同２８日に右ふくらはぎに自打球を当てて途中交代後、代打で４