キャリア豊富なエヒトは土曜朝、坂路で元気いっぱいの走り。青木助手は「追い切り後も順調です。9歳だけど、年齢の衰えは感じられない」と好調をアピールする。近2走はAJC杯3着、日経賞4着と健闘。「道中で折り合いはつくし、周りを見て運べる枠（6番）も絶好です。自在性があり、出たなりの位置で運べれば」と意気込んだ。