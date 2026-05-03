「ファーム交流戦、ヤクルト２−６阪神」（２日、戸田球場）１０８球の熱投で抜群の安定感を示した。降格後初登板となった阪神・茨木秀俊は今季最長の７回を投げ、６安打２失点。無四球と内容も文句なしだ。立ち上がりから二回までパーフェクト。ドラフト１位・松下（法大）、オスナ、塩見と強打者ぞろいの中軸を斬った。三回は沢野に左越えの被弾。四回は先頭から２連打を浴び、暴投で１点を失った。それでも７回を投げき