◇パ・リーグ楽天0−5ソフトバンク（2026年5月2日みずほPayPay）楽天は投打で振るわず6連敗。今季ワーストの借金4に膨らんだ。先発のウレーニャは3回2死から栗原に満塁弾を浴びるなど5回5失点で初黒星。「投げきれなかった。後悔の残るボールになってしまいました」と悔やんだ。打線も8安打で無得点。不振のボイト、マッカスカーを今季2度目の2軍降格としたテコ入れ策は実らず、三木監督は「選手たちは頑張っている。