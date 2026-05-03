「春季高校野球神奈川大会・準決勝、横浜８−６桐光学園」（２日、横浜スタジアム）神奈川大会は準決勝２試合が行われ、横浜が８−６で桐光学園を下し、２年連続の関東大会出場を決めた。今秋ドラフト上位候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）が１１安打６失点と打ち込まれながら、１８６球の完投勝利を挙げた。織田は渾身（こんしん）の直球で最後のアウトを奪うと、ほっとした表情で天を仰いだ。２点差に迫られ