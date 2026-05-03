大阪杯の覇者でG14勝目を狙うクロワデュノールは坂路で最終調整。ディアナザール、アランカールの後ろに続く形でスイスイ登坂した。斉藤崇師は「いつも通りです。状態はいいんじゃないかな。一回使って馬体も引き締まっている」と好感触を口にする。前走は当日に坂路で調整。「（今回は）多分乗らないと思います」と語った。