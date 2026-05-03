「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸２４−１９三重」（２日、花園ラグビー場）神戸は三重を２４−１９で退け、１５勝２敗で首位に立った。３連覇を狙うＢＬ東京が静岡に３５−２９で勝って８勝目（９敗）を挙げ、東京ＳＧと試合がなかったＢＲ東京とともにプレーオフ（ＰＯ）進出を決め、ＰＯ出場の６チームが出そろった。東京ＳＧはトヨタに５４−３８で勝ち、８勝９敗とした。ヒヤヒヤの５連勝で、神戸が最終節を残