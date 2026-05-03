試合後の会見に姿を見せた中谷。その顔つきは複雑を極めていた(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextやはりプロキャリアで初めて喫した“敗戦”のショックは大きかったのか。井上尚弥（大橋）との世紀の一戦を戦い終えて会見場に姿を見せた中谷潤人（M.T）の表情は、どこか虚ろだった。【画像】世界興奮！井上尚弥vs中谷潤人が繰り広げた珠玉の攻防を厳選ショットで見るもちろん、蓄積していたダメージの影響は多分にある。11回に