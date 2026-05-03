「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が３−０の大差判定で同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝を退け、昨年１１月に那須川天心（２７）＝帝拳＝との決定戦を制して獲得した王座の初防衛に成功した。井岡は日本男子では初の５階級制覇と最年長の世界王座奪取を狙ったが、偉業達成はならなかった。誰にも文句を言わせない完勝だった。王者・井上拓が４階級