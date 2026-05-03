米国遠征を見送り、ここを目標に切り替えたシンエンペラーはCWコースを半周し大一番に備えた。吉田一助手は「順調です。馬は良くなっています。状態はいいけど距離が持つか…」と初めての3200メートルをポイントに挙げる。「（24年2着同着の）ジャパンCで逃げ、先行のイメージはあるが、前半無理させずじっくり構えれば」と展望した。