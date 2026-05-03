「ボクシング・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦は、同級１位で元アジア２冠王者の挑戦者、佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が２−１の判定で王者の田中空（２４）＝大橋＝を下し、新チャンピオンとなった。昨年６月にＷＢＯ世界王座に挑み、５回ＫＯ負けしたが、再び世界王座挑戦への機運が高まった。田中は２度目の防衛に失敗した。新チャンピオン