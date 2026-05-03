松籟S4着からの格上挑戦で臨む関東馬プレシャスデイは土曜午前4時10分に現地入り。松本厩務員は「夜8時に出て運転手さんが予想していたより早く着きました。輸送は慣れていますし、体重も変わらないです」と順調ぶりを伝える。「前走は芝で長距離適性を見せてくれました。相手は強いですけど、いい走りができたら」と期待した。