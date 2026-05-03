「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は、０−３の判定で初黒星を喫し、日本男子４人目となる４階級制覇はならなかった。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が４本のベルトを守った。ビッグバンの拳が空を切り続けた。中谷はリーチ差を生かし、立ち上がりから右ジャブでけん制。踏み込んできた尚弥に左を