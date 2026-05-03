マイネルカンパーナは美浦を金曜の午後8時に出発。京都には土曜の午前5時11分に到着した。平松厩務員は「予定よりは時間がかかりましたが問題ないです」と落ち着いた口ぶり。昨年以降は2400メートル以上の長丁場に起用されて成績が安定。「毛ヅヤや体の張りもいい。助手も追い切り後に過去イチだと言っていました」と状態も申し分ない。