高市早苗首相【ハノイ共同】高市早苗首相は3日、オーストラリアに向けて政府専用機でベトナム・ハノイを出発する。4日にアルバニージー首相と会談する。中国によるレアアース（希土類）の輸出規制をにらみ、重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化で一致する見通し。中東情勢の悪化を踏まえたエネルギーの安定供給に向け、協力を申し合わせる。オーストラリアは、レアアースを含む鉱物資源が豊富で、日本の液化天然ガス（LN