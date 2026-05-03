ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が2日（日本時間3日）、敵地でのツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。8回の第4打席に同点打を放った。2−4の6回に2試合連発となる8号ソロを放った岡本。続く8回は無死一、二塁の場面で第4打席を迎えた。フルカウントから、第3打席で見せた豪快なスイングから一転、コンパクトなスイングできっちりとミート。ピッチャー返しとなった鋭い打球は投手の横を抜け、二塁手がダイビングキャ