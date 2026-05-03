「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３−０の判定でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を下し、４本のベルトを守った。無傷の３３連勝を飾るとともに世界戦は２８連勝。初黒星を喫した中谷は、日本男子４人目となる４階級制覇はならなかった。超満員の東京ドームで最強の座を懸けた世紀の一戦を、デイリ