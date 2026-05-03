◆米大リーグツインズ―ブルージェイズ（２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２戦連発の８号ソロを放つと、１点を追う８回には同点の適時打も放った。０―１で１点を追う２回先頭の１打席目は、先発左腕・プリーリップと対戦して中飛。２―３となった４回先頭の２打席目も打ち損じの