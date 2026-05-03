◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神７―５巨人（２日・甲子園）打球は一直線に右翼スタンドへ向かった。どよめきの中、佐々木はダイヤモンドを駆け抜けた。「ちょっと（バットの）先だったかなと思いますけど、甲子園のライトのポール際、いいところに飛んでくれました」１―７の９回。無死一、二塁の好機で代打で登場。「ただ自分のバッティングをしようと思って打席に入りました」。３番手・モレッタの１３０キロスライダーを捉え、