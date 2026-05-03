タガノデュードは角馬場で最終リハ。大村助手は「いつも通り。気負い過ぎず、活気もあった」と順調ぶりをアピール。以前は気難しい面もあったがキャリアを重ね、少しずつ解消されている。前走の大阪杯は鋭く伸びて4着。「自分の想像を超えて成長している。ロングスパートが持ち味。今回もそこを生かして」と意気込んだ。