「ヤクルト６−５ＤｅＮＡ」（２日、神宮球場）勢いも流れもグッとたぐり寄せた。本拠地で劇的な今季３度目のサヨナラ勝ち。ヤクルト・池山監督はコーチ陣とともに歓喜の輪に加わった。勝利の直後、指揮官は「すいません、ちょっと興奮気味で」と言うほど高揚していた。八回に５−５と同点に追いつき、迎えた九回。先頭打者が四球で出塁し４番・茂木を打席に迎えたが方針は変えず犠打の指示もしなかった。茂木は三振に倒れた