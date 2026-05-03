昨年の当レース覇者ヘデントールは土曜午前4時22分に京都入り。岡本助手は「昨年より30分ぐらい早くてスムーズでした」と報告。約9カ月半ぶりだった前走京都記念8着については「久々の割に体は仕上がっていました。中身の問題かな」と振り返り「その中身も良くなっていると思うので。雰囲気はいいですよ」と変わり身を見込む。