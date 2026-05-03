日経賞14着から反撃に燃えるミステリーウェイはCWコースで最終調整。小林師は「順調ですよ。年齢的にもいい意味で変わらない」と仕上がりに満足げ。雨予報については「元々重馬場が苦手だったけど、少しずつこなせるようになっている。逃げるかはジョッキーに任せます」とコンビ継続の松本に託した。